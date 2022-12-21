Лукашенко уволил главу подготовки армии Беларуси Некрашевича из-за возраста

Александр Лукашенко распорядился об увольнении командующего подготовкой белорусской армии Андрея Некрашевича.

Вечером 21 декабря Александр Лукашенко подписал президентский указ, которым постановляется уволить командующего подготовкой вооружённых сил Беларуси генерал-майора Андрея Некрашевича. В указе утверждается, что причиной снятия Некрашевича с должности является его возраст.

Известно, что Андрей Некрашевич стал командующим подготовкой ВС Беларуси 11 февраля 2016 года, а после увольнения ему разрешили носить военную форму и отличительные знаки.