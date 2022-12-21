Reuters: Минфин США допустил ужесточение потолка цен на нефть из РФ

Издание Reuters уведомляет, что в Министерстве США допускают снижение ценового потолка на поставки российской нефти.

В среду газета Reuters взяла интервью у первого заместителя главы Минфина Соединённых Штатов Адевале Адейемо, которая публично заявила, что в ведомстве намерены обсудить меры по ужесточению допустимого уровня цены на импорт российской нефти. По данным Адейемо, большинство стран, подписавших соглашение о потолке цен на нефть из России, поддержат это решение.

Характерно, что ранее государства G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть в размере шестидесяти долларов за баррель.