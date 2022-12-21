Лукашенко поддержал продление на год безвиза для Польши, Литвы и Латвии

Александр Лукашенко поддержал инициативу о продлении способности посещать Беларусь без визы для граждан Литвы, Латвии и Польши.

Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что сегодня Александр Лукашенко поддержал публично поддержал предложение разрешить литовцам, латвийцам и полякам посещать Беларусь без визы в 2023 году. Ранее аналогичное постановление было принято 15 апреля 2022 года, а решение об его пересмотре нужно было принять до 1 января.

Примечательно, что за текущий год Беларусь посетили 370 тысяч жителей стран Еврпойского союза, 70 процентов которого составили граждане Литвы, 20 процентов граждане Латвии и 10 процентов граждане Польши.