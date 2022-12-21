Согласно сообщению РИА Новости, которое ссылается на статью Ханны Крамер в издании Niezalezny Dziennik Polityczny, в начале мая следующего года Польша нападет на Украиную

Дата 4 мая 2023 года избрана потому, как рассказывает журналистка, что к этому моменту украинская армия ослабеет до такой степени, что не сможет воевать на 2 фронта.

И тут польские войска отправятся в боевой поход, чтобы вернуть себе Восточные кресы, территорию, до Второй мировой войны входившую в состав Польши.

Как рассказала Ханна Крамер, именно с этой целью официальная Варшава устроила тренировочные лагеря, в которых участники будущего похода отрабатывают боевые навыки. Генеральной репетицией станут гигантские учения в которых примут участие 250 тыс. человек.