Филипп Киркоров судится с налоговой, на кону миллионы рублей

Из-за неправильно указанной кадастровой стоимости недвижимости в документах налог на жилье увеличился на 4 миллиона рублей.

Адвокат Филиппа Киркорова рассказал РИА «Новости», что народному артисту приходится исправлять ошибки с налогом на его квартиру в самом центре Москвы.

Оказывается, из-за неправильно указанной кадастровой стоимости недвижимости в документах налог на жилье значительно увеличился.

Ошибка "облегчила" кошелек певца на 4 миллиона рублей. Представитель Киркорова заявил, что артист честно выплатил весь налог, однако хочет правосудия.

«Филипп Бедросович необходимую сумму налогов оплатил, и ошибку в расчете, полагаю, установят в суде на первом же слушании», — считает юрист.

Артист в последние месяцы часто попадает в скандалы - как с коллегами, так и с журналистами.