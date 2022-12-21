Bild: Германия отказалась передавать Украине ЗРК Patriot

Издание Bild сообщило об отказе Берлина поставлять Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства.

Вечером 21 декабря спикер правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт дал интервью местной газете Bild, где сообщил, что Германия не будет передавать украинским войскам собственные ЗРК Patriot, однако поддерживает план Соединённых Штатов по поставкам подобных вооружений Киеву из Вашингтона.

Примечательно, что ранее администрация Берлина объясняла отказ передавать зенитно-ракетные комплексы Patriot солдатам ВСУ тем, что другие государства не намерены поставлять такое оружие Украине.