Глава СБУ Малюк пригрозил отправить украинских олигархов в зону СВО

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в случае необходимости украинские олигархи отправятся в зону спецоперации.

21 декабря глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в официальном пресс-релизе заявил о том, что украинским олигархам «придется брать в руки оружие и становиться в окопе бок о бок» с бойцами ВСУ, если возникнет такая необходимость.

Малюк также отметил, что украинские предприниматели, чьи бизнесы приносят огромную прибыль, находятся под пристальным вниманием СБУ, а некоторые из них ходят на допросы.