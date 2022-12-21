Эксперты рассказали, какая подкормка заставит фиалку цвести круглый год
Иногда эти растения не дают цветов долгое время, потому нужно срочно принимать меры, чтобы они не засохли.
Поддержать этот цветок позволит специальная подкормка, которую сделать просто, и результат получается отличный.
В качестве исходного сырья нужно использовать кожуру от банана, в которой содержатся калий, магний, кальций, а также витамины С, К и группы В.
Банановую кожуру используют разными способами. К примеру, нарезать кожуру с 2 бананов кусочками, поместить в литровую банку, накрыть крышкой и оставить на 12 часов. Затем процедить сквозь сито и подпитывать фиалки настоем.
Второй вариант - нарезать банановую кожуру 3 бананов, положить в кипящую воду и варить 10 минут. Остудить и использовать в качестве подкормки.
Такую добавку можно применять два раза в месяц. На каждое растение понадобится 5 ст. л. подкормки.
Опубликовано: Светлана Гаврусева