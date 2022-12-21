Третий пол не существует: так решило правительство Швейцарии

Споры в странах Запада о количестве различных полов нашли логичный ответ по крайней мере в Швейцарии.

Власти Швейцарии пришли к выводу, что в настоящее время в государстве не имеется возможности признать наличие третьего пола.

Теперь во всех официальных документах человека в этой стране должно указываться мужчина он или женщина. Возможность не избирать себе пол, или выбрать какой-то третий, отныне законодательно запрещена.

По решению Федерального совета страны понятие двуполости сильно укоренилось в сознание рядовых швейцарцев. И нет необходимости менять сложившиеся поколениями убеждения.