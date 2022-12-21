Псаки: визит Зеленского в Вашингтон вызван снижением поддержки Украины в США

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон вызван снижением поддержки Украины в США.

21 декабря бывшая глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки в личном аккаунте Twitter прокомментировала грядущий визит действующего президента Украины Владимира Зеленского в Соединённые Штаты.

Псаки считает, что Зеленский принял решение лично посетить Вашингтон и встретиться с американским лидером Джозефом Байденом на фоне снижающейся поддержки киевского режима в США.