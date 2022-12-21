Раньше образ Снегурочки никак не связывали с Дедом Морозом

По языческим представлениям, это была замерзшая насмерть девочка, принесенная в жертву злому духу зимы.

В наши дни все знают Снегурочку как внучку Деда Мороза. Но в старину все было совсем не так.

Давным-давно существовало поверье, что родители выгнали маленькую девочку из дома в мороз, чтобы принести ее в жертву злому духу зимы, и после своей смерти малышка стала ему прислуживать.

Такая версия неслучайна. В языческие времена во многих странах людям не удавалось прокормить многочисленных детей, и они вынуждены были избавляться от самых младших, оставляя их в лесу.

Фольклорная версия происхождения Снегурочки другая: якобы девочку слепили из снега бездетные старик со старухой, чтобы у них появилась дочка.

Именно эту версию взял за основу русский фольклорист Афанасьев, положив ее в сюжет своей сказки о Снегурочке, которую он написал в 1869 году.

В 1873 году драматург Александр Островский на основе сказки Афанасьева написал пьесу под одноименным названием - "Снегурочка".

Ее главной героиней стала дочка, а вовсе не внучка Деда Мороза.

А уже по мотивам этой пьесы композитор Н. А. Римский-Корсаков создал оперу с таким же названием.

И только после этого образ Снегурочки наконец-то начали воспринимать неотделимо от Деда Мороза.