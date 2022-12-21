Белый дом: Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на $1 млрд

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на $1 миллиард.

21 декабря пресс-служба Белого дома сообщила о том, что президент Соединённых Штатов Джозеф Байден подписал меморандум о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму до 1 миллиарда долларов.

Помимо прочего, Пентагон выделит киевскому режиму помощь на 850 миллионов долларов в дополнение к пакету в 1 миллиард долларов для обеспечения боеспособности украинской армии.