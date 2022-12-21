Сенат США утвердил назначение Линн Трейси послом Соединённых Штатов в России

Американский сенаторы утвердили назначение Линн Трейси на пост посла Соединённых Штатов в России, где она сменит Джона Салливана.

21 декабря информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что сенат США утвердил назначение кадровой сотрудницы Государственного департамента Линн Трейси новым послом Соединённых Штатов в Российской Федерации.

Отмечается, что за кандидатуру Трейси проголосовали 55 из 100 сенаторов при одном голосе против её назначения на данную должность.

Напомним, что 22 сентября этого года правительство России согласилось на назначение владеющей русским языком Трейси послом США в РФ, где она сменит Джона Салливана.