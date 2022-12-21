СБУ: армия Украины должна перерезать логистику России на Крымском мосту

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк утверждает, что украинские войска должны вновь атаковать Крымский мост в Керченском проливе.

В среду вечером временный глава СБУ Василий Малюк публично заявил, что по его мнению вооружённые силы Украины обязаны приложить все усилия для того, чтобы перерезать российскую военную логистику на Крымском мосту, поскольку данное сооружение является важной транспортной артерией для снабжение группировки армии РФ в зоне спецоперации.

8 октября около шести утра по местному времени на Крымском мосту произошёл теракт: по данным ФСБ, украинские диверсанты дистанционно взорвали заминированный автомобиль, что привело к обрушению части дорожного полотна.