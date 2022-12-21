Журналисты "РИА Новости" обнародовали информацию о расстреле мирных жителей в Мариуполе бойцами нацбатальона ВСУ "Азов".

Военные корреспонденты газеты "РИА Новости" опубликовали сведения о том, что водитель-разведчик украинского подразделения "Азов" (признано террористическим в России) Иван Бочкарев расстрелял расстрелял трёх мирных жителей у школы №42 в Мариуполе, получив соответствующий приказ от командира своей группы.

По словам Бочкарева, впервые он убил мирного жителя Мариуполя у здания школы из-за того, что тот якобы вёл видеосъёмку украинских военных позиций с целью передать разведданные России.