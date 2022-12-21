Хабек: Казахстан готов поставлять нефть в Германию по трубопроводу «Дружба»

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Казахстан пообещал Германии поставки нефти по магистральному трубопроводу «Дружба».

21 декабря немецкий телеканал Phoenix сообщил о том, что заместитель федерального канцлера Германии Роберт Хабек неделю назад провёл переговоры с министром энергетики и экономики Казахстана Болатом Акчулаковым о возможности поставок нефти по «Дружбе», результат которых немецкий политик оценил как «хороший».

Хабек отметил, что поставки нефти из Республики Казахстан не попадают под действие эмбарго, поэтому Берлин рассчитывает на поставки «чёрного золота» по магистральному трубопроводу «Дружба».