Американское издание TMZ опровергло слухи о смерти Бритни Спирс
2022-12-21 20:35
Американское издание TMZ со ссылкой на информированные источники сообщает, что слухи о смерти Бритни Спирс оказались ложными.
Ранее фанаты предположили, что в Instagram-аккаунте певицы публикуются фото и видео, сделанные ранее.
Подозрение вызвало и отсутствие снимков Спирс из Нью-Йорка, поскольку она заранее сообщила, что собирается посетить этот город. К тому же на прошлой неделе в Лос-Анджелес приехали отец и мать Спирс, что вызвало новую волну слухов о ее болезни или смерти.
По словам источника TMZ, Бритни Спирс специально сообщила о своей поездке в Нью-Йорк, хотя сама отправилась в Мексику с мужем Сэмом Асгари.
Опубликовано: Светлана Репина