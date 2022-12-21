Американское издание TMZ опровергло слухи о смерти Бритни Спирс

Американское издание TMZ со ссылкой на информированные источники сообщает, что слухи о смерти Бритни Спирс оказались ложными.

Ранее фанаты предположили, что в Instagram-аккаунте певицы публикуются фото и видео, сделанные ранее.

Подозрение вызвало и отсутствие снимков Спирс из Нью-Йорка, поскольку она заранее сообщила, что собирается посетить этот город. К тому же на прошлой неделе в Лос-Анджелес приехали отец и мать Спирс, что вызвало новую волну слухов о ее болезни или смерти.

По словам источника TMZ, Бритни Спирс специально сообщила о своей поездке в Нью-Йорк, хотя сама отправилась в Мексику с мужем Сэмом Асгари.