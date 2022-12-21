За прошедшие сутки в Петербурге из-за гололеда за помощью обратились более 150 человек
Число пострадавших на скользких дорогах города продолжает расти. Люди получают травмы разной степени тяжести, медики с утра принимают граждан, ставших жертвами гололеда.
Скользкая ледяная корка сковала улицы города Петербурга, значительно затруднив передвижение горожан.
Особенно трудно приходится пожилым гражданам, в особой зоне риска беременные женщины, дети и люди с ограниченными двигательными способностями.
К шести часам вечера в основные стационары города поступило 154 человека с травмами, полученными из-за гололеда.
Самый большой приток пострадавших на зимних дорогах зафиксирован в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.
Там с утра уже успели принять 85 человек с характерными повреждениями.
26-я больница оказала помощь 24 таким пациентам, а Елизаветинская - 25 гражданам Санкт-Петербурга. Александровская больница обслужила 12 пациентов с "ледовыми" травмами.
В Мариинскую больницу обратились 8 петербуржцев.
Лед на дорогах продолжает держаться, риск опасных падений все еще высок. Совершенно очевидно, что к ночи число пострадавших может увеличится в разы.
Особенно, если принять во внимание темное время суток, когда риск получения травм на льду резко возрастает.
Несмотря на то, что синоптики предвидели такую ситуацию и сделали правильный прогноз по поводу предстоящей гололедицы и ледяного дождя, коварность погоды, кажется, превзошла все ожидания.
Опубликовано: Храмова Оксана