Reuters: самолёт Зеленского приземлился в США на базе Andrews в Вашингтоне

Вечером 21 декабря Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Джо Байденом.

В среду вечером ряд зарубежных информагентств, включая Reuters, Associated Press и NBC сообщили о том, что американский военный самолёт, вылетевший из Германии в Соединённые Штаты, приземлился на авиабазе Andrews неподалёку от Вашингтона. Известно, что на борту воздушного судна находится Владимир Зеленский, который встретится с Джо Байденом в Белом доме.

Тем же вечером Байден утвердил предложение Конгресса США о выделении Украине пакета военной помощи на сумму в 1,85 миллиарда долларов.