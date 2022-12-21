Блинкен: США поставят Украине лишь одну батарею ЗРК Patriot

Американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждает, что в Вашингтоне согласились поставить Киеву ракетный комплекс Patriot, однако в единственном экземпляре.

Сотрудник Госдепа США Энтони Блинкен утверждает, что текущим вечером Джо Байден подписал указ о выделении пакета военной помощи Украине на сумму в $1 миллиард из оружейных запасов Пентагона. По данным американского оборонного ведомства, в рамках данного пакета Киев получит один зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды для него.

Также правительство Украины получит пакет помощи на $850 миллионов по программе USAI, которая включает в себя терминалы SATCOM, патроны для стрелкового оружия, снаряды для РСЗО "Град" и 100 тысяч боеприпасов для танков.