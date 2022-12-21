Сын Трампа указал на неблагодарность Зеленского за помощь Запада

Дональд Трамп-младший упрекнул Владимира Зеленского за нежелание благодарить США, оказывающих поддержку Киеву в ходе военного конфликта с Россией.

21 декабря сын экс-президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где заявил, что считает Владимира Зеленского "неблагодарной королевой иностранной помощи", поскольку украинский президент не в состоянии оценить поддержку, которую Вашингтон предоставляет Украине.

Символично, что вечером того же дня Джо Байден подписал указ о выделении нового пакета военной помощи Киеву общей стоимостью 1 миллиард долларов. Также армия Украины получит помощь на $850 миллионов по программе USAI.