Псаки раскрыла истинную причину визита Зеленского в США
2022-12-21 21:19
Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон из-за снижения поддержки его страны со стороны США.
По ее словам, американская поддержка сокращается, в то время как российские военные продолжают атаковать города и уничтожать источники энергии.
Псаки считает, что этот визит Зеленского – попытка в очередной раз «продать» Конгрессу и американцам украинскую тему.
Она считает, что в Конгрессе украинский лидер получит заслуженные овации.
Опубликовано: Светлана Репина