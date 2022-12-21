Псаки раскрыла истинную причину визита Зеленского в США

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон из-за снижения поддержки его страны со стороны США.

По ее словам, американская поддержка сокращается, в то время как российские военные продолжают атаковать города и уничтожать источники энергии.

Псаки считает, что этот визит Зеленского – попытка в очередной раз «продать» Конгрессу и американцам украинскую тему.

Она считает, что в Конгрессе украинский лидер получит заслуженные овации.