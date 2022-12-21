Кирби: Байден пригласил Зеленского, потому что конфликт вступил в новую фазу

Представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что Джо Байден пригласил в Вашингтон Зеленского, поскольку война вступает в новую фазу.

В интервью CNN Кирби рассказал, что новая фаза конфликта связана с наступлением зимы, поэтому сейчас самое подходящее время для разговора двух президентов.

Он также отметил, что на переговорах будет обсуждаться военная и экономическая помощь Украине.

По словам Кирби, президенты обсудят возможные сценарии завершения конфликта. Он уточнил, что по этому вопросу на Западе есть разногласия.