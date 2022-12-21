Если достать все провода, которыми оснащен пассажирский самолет, то их длина составит 280 км

В пассажирском самолете Boeing 747 очень много проводов, они буквально повсюду. Группе любопытных исследователей удалось измерить общую длину всей проводки этого воздушного гиганта: цифры получились впечатляющие.

Провода в Боинге пронизывают все отсеки, начиная с уборной и заканчивая электронными приборами для управления самолетом.

Проводкой оснащены осветительные приборы, система смыва в туалете, проводов нет разве что в топливных баках этой гигантской машины.

Кстати, длина фюзеляжа этой модели самолета составляет свыше 70 метров. Трудно представить себе, сколько больших и маленьких проводков опутывают все кругом.

Так вот, если выдернуть по отдельности каждый провод в самолете и сложить в одну сплошную линию, получится дорожка длиной в 280 км.

Представить себе это наглядно весьма сложно, примерное представление может дать условное изображение на карте: именно такое расстояние отделяет друг от друга два города - Челябинск и Курган.

Чтобы физически увидеть конец такого длинного провода, нужно сесть на автомобиль и проехать на нем ровно 4 часа.

И еще одно интересное вычисление на десерт: собрав все возможные провода со всех существующих Боингов можно сделать один супердлинный провод, которым получится обмотать весь экватор земного шара.