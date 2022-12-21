Новый владелец заводов Mercedes-Benz в РФ «Автодом» наладит сборку автомобилей в 2023 году

В следующем году российский холдинг «Автодом» планирует начать сборку автомобилей на предприятиях, выкупленных у Mercedes-Benz.

Речь идет о сборке по технологии CKD – Сomplete knock-down, которая предусматривает использование комплектующих автопроизводителя.

Ранее Mercedes-Benz объявил об уходе из России и продаже «Автодому» предприятий, дилерских центров, финансовых структур.

По информации российского Минторга, «Автодом» может привлекать производственных партнеров для возобновления работы заводов.