Эксперт объяснил, от каких привычек могут пострадать почки
Есть несколько распространенных ежедневных привычек, которые наносят вред почкам. Некоторые люди об этом даже не подозревают.
Первейшая функция почек - выведение токсинов из организма. Но это еще не все. Этот орган также поддерживает баланс электролитов, продуцирует некоторые гормоны.
Известно, что болезни почек вызывают два основных фактора: сахарный диабет и гипертония.
Но многие забывают о вредных привычках, которые играют существенную роль в ухудшении состояния почек.
Обезболивающие средства:
Препараты из группы анальгетиков могут привести к тяжелым состояниям вплоть до почечной недостаточности, если употреблять их без меры.
Принимать обезболивающие надо только при крайней необходимости и только по рекомендации врача с соблюдением всех правил приема.
При приеме анальгетиков в больших дозах ситуацию ухудшает преклонный возраст пациента и наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, язва желудка, гастроэзофагеальный рефлюкс).
Злоупотребление солью:
Ежедневное потребление большого количества соленых продуктов приведет к повышению давления и появлению камней в почках.
У больных диабетом состояние почек от избытка соли будет ухудшаться в разы, то же самое можно сказать и о людях, страдающих болезнями сердца или переживших инсульт.
Каждый день человек без вреда для здоровья может съедать не больше одной чайной ложки соли.
Нехватка воды в организме:
Большая половина тела взрослого человека (на 60%) состоит из воды. Достаточное количество жидкости требуется для адекватной работы почек.
С водой выводятся вредные вещества, она помогает удерживать баланс электролитов, держит сосуды раскрытыми для хорошего кровотока.
Нормальное количество потребляемой воды снижает риск появления камней в почках и предупреждает развитие инфекции в мочевыводящих путях.
Рекомендуемая норма потребления воды для взрослого человека - в среднем полтора-два литра в день.
Опубликовано: Храмова Оксана