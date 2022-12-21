Эксперт объяснил, от каких привычек могут пострадать почки

Есть несколько распространенных ежедневных привычек, которые наносят вред почкам. Некоторые люди об этом даже не подозревают.

Первейшая функция почек - выведение токсинов из организма. Но это еще не все. Этот орган также поддерживает баланс электролитов, продуцирует некоторые гормоны.

Известно, что болезни почек вызывают два основных фактора: сахарный диабет и гипертония.

Но многие забывают о вредных привычках, которые играют существенную роль в ухудшении состояния почек.

Обезболивающие средства:

Препараты из группы анальгетиков могут привести к тяжелым состояниям вплоть до почечной недостаточности, если употреблять их без меры.

Принимать обезболивающие надо только при крайней необходимости и только по рекомендации врача с соблюдением всех правил приема.

При приеме анальгетиков в больших дозах ситуацию ухудшает преклонный возраст пациента и наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, язва желудка, гастроэзофагеальный рефлюкс).

Злоупотребление солью:

Ежедневное потребление большого количества соленых продуктов приведет к повышению давления и появлению камней в почках.

У больных диабетом состояние почек от избытка соли будет ухудшаться в разы, то же самое можно сказать и о людях, страдающих болезнями сердца или переживших инсульт.

Каждый день человек без вреда для здоровья может съедать не больше одной чайной ложки соли.

Нехватка воды в организме:

Большая половина тела взрослого человека (на 60%) состоит из воды. Достаточное количество жидкости требуется для адекватной работы почек.

С водой выводятся вредные вещества, она помогает удерживать баланс электролитов, держит сосуды раскрытыми для хорошего кровотока.

Нормальное количество потребляемой воды снижает риск появления камней в почках и предупреждает развитие инфекции в мочевыводящих путях.

Рекомендуемая норма потребления воды для взрослого человека - в среднем полтора-два литра в день.