Sky News: западное оружие не поможет Украине победить

Издание Sky News опубликовало статью Доминика Вагхорна, в которой он утверждает, что поставок оружия Украине недостаточно для ее победы в конфликте.

По его словам, стране не хватает средств для отражения атак ракет и беспилотников, которые поражают энергетические объекты страны.

Вагхорн отметил, что если так пойдет дальше, многие украинцы просто замерзнут зимой.

По мнению журналиста, Запад дает Украине достаточно оружия для продолжения конфликта, но недостаточно для его завершения.