Орбан: Украина создает систему дискриминации национальных меньшинств

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские власти с 2015 года создают систему для дискриминации национальных меньшинств.

По его словам, раньше в стране существовала система, которая устраивала все нацменьшинства, в том числе венгерское.

Но в 2015 году система была разрушена. Орбан утверждает, что сейчас постоянно дискриминируют более 100 школ.

Он пообещал, что Венгрия пока не будет поднимать данный вопрос ради солидарности с Украиной. Но и заключать с украинской стороной какие-либо двусторонние договоренности Венгрия не собирается.