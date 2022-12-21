Несколько подарков не рекомендовано дарить на Новый год

И не потому, что они бесполезны, а потому, что символизируют беды и неудачи.

Считается, что если подарить часы своей второй половинке, то это сулит скорое расставание. Еще одна версия: тот, кому подарили часы, будет постоянно опаздывать и времени ему ни на что не будет хватать.

Свечи тоже не рекомендуется дарить, так как многие люди ассоциируют их с обрядовым предметом, а не с декоративным.

Тапки. Как ни странно, в народе такой подарок считается не символом комфорта, а провокатором тяжелых болезней.

Жемчуг в народе считается слезами русалок, которые в прошлом были утопленницами. Поэтому его можно дарить только тем, кто не верит в это преданье.

Пустой кошелек символизирует бедность и финансовые потери. Если решено преподнести его в качестве новогоднего презента, нужно положить туда хотя бы небольшие деньги.