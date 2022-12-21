CNN: Байден встретил Владимира Зеленского около Белого дома

Президент США Джозеф Байден встретил своего украинского коллегу Владимира Зеленского около Белого дома.

В среду, 21 декабря 2022 года, американский телеканал CNN сообщил, что президент Соединённых Штатов Джозеф Байден около Белого дома встретил главу киевского режима Владимира Зеленского, прибывшего в Вашингтон на переговоры.

Байден и Зеленский проведут двусторонние переговоры в Белом доме, после чего ответят на вопросы представителей средств массовой информации в ходе пресс-конференции по итогам встречи.