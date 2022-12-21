Продукты, которые благотворно влияют на здоровье женского организма
Диетолог Маргарита Макуха рассказала, как должна питаться женщина, чтобы надолго сохранить свое здоровье.
Для поддержки женского здоровья, по словам специалиста, очень важны такие элементы, как лецитин, клетчатка, йод, железо, витамины С и Е.
Продукты с большим содержанием этих компонентов должны обязательно присутствовать в рационе женщины.
Маргарита Макуха, врач-диетолог сервиса "СберЗдоровье":
"В рационе женщин есть особенности — они нуждаются в определенном спектре витаминов и минералов. Необходимо употреблять продукты, богатые железом. Они препятствуют развитию анемии и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы"
Из продуктов, богатых железом, можно назвать такие: морская капуста, кунжут, какао, моллюски, чечевица, куриная и говяжья печень, нежирная говядина, спирулина.
Для полноценного синтеза гормонов, поддержания молодости и здоровья, красоты кожи и волос женщине нужны полиненасыщенные жирные кислоты. Их много в жирной морской рыбе.
Йод необходим прекрасному полу для нормализации обменных процессов и профилактики онкологических болезней.
А это значит, что женщинам очень нужны такие продукты, как кальмары, креветки, фейха, морская капуста.
Улучшает синтез женских половых гормонов лецитин, который содержится в яйцах, растительных маслах.
Витамин С (антиоксидант) и витамин Е (особенно важен для беременных). Оба этих витамина можно отыскать в гречке, шпинате, цитрусовых, в проростках пшеницы.
Для женщин в положении очень нужна фолиевая кислота, ее много в печени, шпинате, грецких орехах, жирном твороге, фундуке.
Как показали специальные исследования, чтобы поддерживать свое здоровье в хорошем состоянии, женщине нужно в среднем тратить на продуктовую корзину до 5 048 рублей.
Мужское здоровье специалисты оценили в 2,3 раза дешевле.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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