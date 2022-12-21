ТВ2: генсек НАТО Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд
2022-12-21 22:32
По информации телеканала ТВ2, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может стать главой Международного валютного фонда.
Это может произойти после того, как истекут полномочия Столтенберга в Североатлантическом Альянсе. Ожидается, что он покинет свой пост 1 октября 2023 года.
Ранее Столтенберг утверждал, что еще не задумывался о продлении своего мандата генсекретаря НАТО.
Йенс Столтенберг занимает этот пост с октября 2014 года. В ходе недавнего саммита лидеры стран НАТО продлили его полономочия.
Опубликовано: Светлана Репина