ТВ2: генсек НАТО Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд

По информации телеканала ТВ2, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может стать главой Международного валютного фонда.

Это может произойти после того, как истекут полномочия Столтенберга в Североатлантическом Альянсе. Ожидается, что он покинет свой пост 1 октября 2023 года.

Ранее Столтенберг утверждал, что еще не задумывался о продлении своего мандата генсекретаря НАТО.

Йенс Столтенберг занимает этот пост с октября 2014 года. В ходе недавнего саммита лидеры стран НАТО продлили его полономочия.