Вассерман: Запад назвал Украину страной года, чтобы оправдать собственные проблемы

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью ФАН рассказал, почему британское издание The Economist назвало Украину страной года.

По его слова, это было сделано, чтобы оправдать кризис на Западе и огромные траты денег налогоплательщиков на помощь Украине.

Вассерман обратил внимание на то, что ранее The Economist присваивал такой статус государствам, чья экономика улучшилась за последний год.

Однако сейчас западным странам приходится объяснять гражданам, почему они поддерживают киевский режим в ущерб своему населению.