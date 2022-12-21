Джейм Кэмерон задумался о перезапуске «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон признался, что обдумывает съемки нового фильма о терминаторе.

По его словам, это может быть новый фильм по известной франшизе. Лента будет посвящена искусственному интеллекту.

Кэмерон отметил, что истории о «сошедших с ума плохих роботах» сейчас не так интересны, как все, что связано с ИИ.

Ранее режиссер заявил, что провал фильма «Терминатор: темные судьбы» связан с чрезмерной лояльностью к актерскому таланту Арнольда Шварценеггера и Линды Хамилтон.