Bloomberg: Россия и Иран создают новый торговый коридор

Агентство Bloomberg сообщает, что Иран и Россия создают новый торговый коридор, который соединит восточную часть Европы с Индийским океаном.

Протяженность коридора составит порядка 3 тыс. км. Ожидается, что вложения двух стран в этот проект достигнут 25 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что на севере нового пути находится Азовское море, омывающее Крым и связанное с устьем Дона. Отсюда маршруты идут в Каспийского море.

В случае реализации проекта стороны смогут сократить маршруты доставки на тысячи км, причем коридор будет изолирован от влияния западных стран.

