CNN: американцев возмутил внешний вид Зеленского на встрече с Байденом
Комментаторы агентства CNN раскритиковали Владимира Зеленского, пришедшего на встречу с Джо Байденом в военной форме.
Сегодня в Белом доме начались переговоры между Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским, прилетевшим в Вашингтон из Германии на американском военном самолёте. Читатели газеты CNN оценили первые фотографии, сделанные на встрече двух лидеров, отметив, что Зеленский прибыл в Овальный кабинет в военной форме.
Некоторые из комментаторов CNN пришли к выводу, что Владимир Зеленский продемонстрировал неуважение как к Байдену в частности, так и ко всему народу Соединённых Штатов, отказавшись одеваться в соответствии с местом, в которое он пришёл.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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