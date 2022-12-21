Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о самых безопасных видах фастфуда

Продукты индустрии быстрого питания в целом нельзя назвать полезными, и в идеале от них вообще лучше отказаться. Но если никак не получается, то следует выбирать те, которые врачи считают наиболее безвредными.

По мнению врача-диетолога, гастроэнтеролога Нурии Диановой, чрезмерное увлечение фастфудом приводит к лишнему весу и болезням желудка и кишечника.

Результатом даже разового употребления продуктов быстрого приготовления может стать острое пищевое отравление.

Из всех блюд фастфуда специалист выделила шаурму. Это, по ее убеждению, самый сбалансированный по составу продукт.

Если выбирать из двух зол меньшее, то шаурма - самый безопасный вариант фастфуда с точки зрения диетологии.

Шаурма может присутствовать в рационе периодически (без фанатизма!), это не вызовет нарушений обмена веществ и не приведет к развитию хронических патологий ЖКТ.

Однако при изготовлении с нарушением технологий из продуктов плохого качества шаурма может стать причиной пищевого отравления.

Нурия Дианова:

"С этим блюдом чаще всего непонятно, в каких условиях его готовят, и есть большой риск "поймать" токсикоинфекцию, если мы берем шаурму на улице. Можно взять шаурму в ресторане, иногда ее там тоже готовят, так риск отравления меньше"

Что касается риска заражения пищевой токсикоинфекцией, то тут самыми безобидными являются бургеры и пицца.

Бургеры обычно готовят в крупных сетевых ресторанах с автоматизированным производством. Такой продукт не даст симптомов отравления.

Пиццей тоже отравиться сложно, исключение бывает при хранении ее в комнатных условиях. Ведь, находясь в открытом доступе, еда всегда будет рассадником бактерий.

Но если питаться бургерами и пиццей постоянно, то негативных последствий для здоровья не избежать.

Нурия Дианова:

"Пицца содержит много углеводов, белков и жиров, там не хватает клетчатки. От нее может обостриться холецистит или панкреатит. А частое употребление бургеров может через какое-то время привести к набору веса. Важно помнить, что практически любой фастфуд негативно влияет на ЖКТ"

Оптимальным вариантом быстрого перекуса на улице является, по мнению специалиста, ланчбокс, укомплектованный орехами или бананами.