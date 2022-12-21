Сенатор Рэнд Пол: назначение Трейси послом США в России стало ошибкой

Сенатор Рэнд Пол, представитель Республиканской партии США заявил, что назначение Линн Трейси американским послом в России является ошибкой.

По его словам, на такую должность нельзя назначать человека, который поддерживает идею о вступлении Украины и Грузии в НАТО.

Предложение Джо Байдена о назначении Линн Трейси послом США в России поддержало более половины конгрессменов. Против был только один сенатор.

Ранее сообщалось, что Россия ожидает назначения нового американского после для сохранения дипломатических отношений с США.

