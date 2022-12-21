Конгрессмен Госар: США стоит отказаться от помощи Украине ради американцев

Конгрессмен Пол Госар заявил, что Вашингтону стоит отказаться от оказания помощи Киеву ради простых американцев.

21 декабря член Палаты представителей Конгресса США от штата Аризона Пол Госар в своём аккаунте Twitter заявил, что политическое руководство Соединённых Штатов должно отказаться от оказания финансовой и военной помощи киевскому режиму.

Госар пояснил, что за всё время его поездок по Аризоне ни один из избирателей не сказал, что защита Украины должна быть главным приоритетом США, поэтому американское правительство должно сфокусироваться на решении внутренних проблем.