Байден: США хотят мира для Украины, поэтому будут наращивать военную помощь

Президент США Джо Байден во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что хочет мира на Украине.

Он отметил, что США – на стороне украинского народа, поэтому будут наращивать военную поддержку.

По его словам, это касается укрепления возможностей Украины для самообороны, включая поставки систем ПВО.

Байден пообещал, что США вместе с партнерами продолжат создавать издержки для России.