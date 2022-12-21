Байден: США хотят мира для Украины, поэтому будут наращивать военную помощь
2022-12-21 23:27
Президент США Джо Байден во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что хочет мира на Украине.
Он отметил, что США – на стороне украинского народа, поэтому будут наращивать военную поддержку.
По его словам, это касается укрепления возможностей Украины для самообороны, включая поставки систем ПВО.
Байден пообещал, что США вместе с партнерами продолжат создавать издержки для России.
Опубликовано: Светлана Репина