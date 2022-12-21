Гузеева заменит Урганта в качестве ведущей Новогодней ночи

До этого телеведущая уже работала вместо Дмитрия Нагиева в шоу «Голос 60+».

В этом году продюсеры приняли решение, что вести "Новогоднюю ночь на Первом" вместо привычного всем Ивана Урганта будет Лариса Гузеева.

Телезрители привыкли годами видеть ее в роли строгой судьи в свадебном ток-шоу "Давай поженимся!", который недавно сняли с эфира.

После этого актриса примерила на себя новое амплуа. В частности, заменила покинувшего шоу "Голос" Дмитрия Нагиева.

А теперь руководство Первого канала привлекло ее к ведению Новогодней ночи-2023.

В этом актрисе будут помогать другие известные телеведущие: Валдис Пельш, Дмитрий Хрусталев, Максим Аверин, Светлана Зейналова, Вадим Галыгин.

Наряд для съемок в программе Лариса Гузеева, по ее собственному признанию, выбрала довольно быстро. Но тем не менее, подошла к выбору очень ответственно.

Им стал элегантный брючный костюм в фиолетовых пайетках, сшитый на заказ.

Свой выбор артистка объяснила наступающим годом Черного Водяного Кролика, который нужно встречать в черном либо в любом оттенке воды.