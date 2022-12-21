Гузеева заменит Урганта в качестве ведущей Новогодней ночи
До этого телеведущая уже работала вместо Дмитрия Нагиева в шоу «Голос 60+».
В этом году продюсеры приняли решение, что вести "Новогоднюю ночь на Первом" вместо привычного всем Ивана Урганта будет Лариса Гузеева.
Телезрители привыкли годами видеть ее в роли строгой судьи в свадебном ток-шоу "Давай поженимся!", который недавно сняли с эфира.
После этого актриса примерила на себя новое амплуа. В частности, заменила покинувшего шоу "Голос" Дмитрия Нагиева.
А теперь руководство Первого канала привлекло ее к ведению Новогодней ночи-2023.
В этом актрисе будут помогать другие известные телеведущие: Валдис Пельш, Дмитрий Хрусталев, Максим Аверин, Светлана Зейналова, Вадим Галыгин.
Наряд для съемок в программе Лариса Гузеева, по ее собственному признанию, выбрала довольно быстро. Но тем не менее, подошла к выбору очень ответственно.
Им стал элегантный брючный костюм в фиолетовых пайетках, сшитый на заказ.
Свой выбор артистка объяснила наступающим годом Черного Водяного Кролика, который нужно встречать в черном либо в любом оттенке воды.
Опубликовано: Наталья Павлова