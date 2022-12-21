«РИА Новости»: спецназ «Ахмат» продвинулся в направлении Соледара

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил о продвижении чеченских подразделений в направлении Соледара в ДНР.

21й декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, сообщило о том, что чеченские бойцы «очень хорошую работу ведут именно в городе Соледаре» в ДНР.

Алаудинов уточнил, что ежедневно бойцы подразделений «Ахмата» успешно продвигаются в направлении Соледара, ликвидируя украинских боевиков и занимая новые позиции.