«РИА Новости»: спецназ «Ахмат» продвинулся в направлении Соледара
2022-12-21 23:40
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил о продвижении чеченских подразделений в направлении Соледара в ДНР.
21й декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, сообщило о том, что чеченские бойцы «очень хорошую работу ведут именно в городе Соледаре» в ДНР.
Алаудинов уточнил, что ежедневно бойцы подразделений «Ахмата» успешно продвигаются в направлении Соледара, ликвидируя украинских боевиков и занимая новые позиции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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