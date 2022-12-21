Коренные народы США обвинили создателей «Аватара» в расизме из-за синей кожи героев

В США представители местных коренных народов призывают к бойкоту фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды».

Их не устраивает, что жители планеты пандора получили черты культуры разных народов, но главенствуют над ними все равно белые люди.

Индейцы считают синюю кожу героев проявлением расизма.

Кроме того, их возмутило полное отсутствие представителей индейских племен среди героев фильма.