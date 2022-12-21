Диетолог объяснила, как не надо готовить яйца, чтобы не вредить здоровью

Самый вредный способ приготовления яиц - это поджаривание на сковороде. Полезнее всего употреблять этот продукт в сыром виде.

При неправильном приготовлении яйца теряют многие свои полезные свойства и более того, могут даже приносить вред организму.

Так, по мнению диетолога Ирины Бережной, самыми небезопасными для здоровья являются жареные яйца.

Специалист также объяснила, почему яйца лучше не подвергать кулинарной обработке, а есть сырыми:

"Если вы хотите сохранить все полезные свойства, что есть в яйце, то его нужно пить сырым. Но не все могут это делать – яйца обладают желчегонным действием, и если у вас проблемы с желчевыводящими путями, камни, то это противопоказано. К тому же термически необработанные яйца – это всегда угроза сальмонеллеза"

Есть в сыром виде можно только те продукты, безопасность которых не вызывает сомнений. Если же такой уверенности нет, то лучше варить яйца вкрутую.

Так можно обезопасить себя от сальмонеллеза. Но стоит понимать при этом, что полезность приготовленного таким способом яйца стремится к нулю.

"Переваренные яйца теряют свои свойства. Некоторые витамины от высокой температуры могут погибать, это всем известно. Мы понимаем, что чем плотнее становится денатурированный белок, тем хуже он усваивается. То есть биодоступность белка резко снижается. Снижается уровень доступных и качественных жиров в желтке. Поэтому, безусловно, яйца всмятку или яйца пашот более привлекательны в этом смысле"

Как найти золотую середину, чтобы получить максимум пользы и обезопасить себя от болезней? Выход один - покупать яйца в магазинах, а не на рынке или у бабушек в деревне.

"Перед тем как попасть на полку магазина, яйца проходят госконтроль, ветеринарно-санитарную экспертизу, эпиднадзор и все остальное"

Но даже после покупки в магазине лучше провести дополнительную обработку: каждое купленное яйцо помыть щеточкой и мылом.