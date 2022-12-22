После 40 лет вес начинает быстро прибавляться: с чем это связано

Есть две причины ускоренной прибавки в весе по достижении рубежа в сорок лет. Эндокринолог Екатерина Казачкова дала подробные разъяснения.

Одна из причин быстрого набора веса после сорока лет в уменьшении количества половых гормонов в организме.

Екатерина Казачкова:

"После 40 лет начинается снижение уровня половых гормонов – это основная причина, почему после этого возраста мы активнее набираем вес. На фоне снижения гормонального фона хочется больше есть, а после еды вся лишняя энергия собирается в жировых отложениях"

Второй угрожающий фактор - спокойный образ жизни. После 40 лет люди остепеняются и начинают вести размеренную жизнь, снижая уровень физической активности.

Уже больше хочется посидеть дома, реже случаются прогулки, нет возможности и желания заниматься спортом.

Жизнь с недостаточной физической активностью приводит в итоге к накоплению жира, который не на что тратить при отсутствии нагрузок.

Екатерина Казачкова:

"Я бы сказала, что после 40 лет нам надо больше ходить в спортзал, тренировки должны быть регулярнее. Если, например, в 30 лет мы можем себе позволить один поход в зал в неделю, то после 40 лет занятия должны быть более регулярными, чтобы сжигать жир и укреплять мышцы. Если этого не делать, то кроме набора веса будет еще теряться мышечный каркас"

Важно не забывать следующее: после сорока лет физиологические причины приводят к уменьшению мышечного каркаса на один процент ежегодно.