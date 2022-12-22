Independent: потери Великобритании от Brexit составили к июню 33 млрд фунтов стерлингов

Издание Independent сообщает, что из-за выхода из Евросоюза Великобритания потеряла в июню нынешнего года 33 млрд фунтов стерлингов.

По данным Центра европейских реформ, ВВП страны к этому времени оказался на 5,5%, чем был бы без выхода из ЕС.

Отмечается сокращение инвестиций на 11%, объемов торговли – на 7%. В 2021 году ВВП Великобритании снизился на 5,2%.

В декабре 202 года было заключено соглашение, согласно которому Северная Ирландия осталась членом таможенного союза ЕС после Brexit.