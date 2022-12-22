Турция обвинила Грецию в нарушении основных правил НАТО
2022-12-22 00:26
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Греция проводит враждебную политику в отношении его страны.
Он отметил, что Греция дестабилизирует ситуацию за счет провокационных действий и агрессивной политики.
В качестве примера министр назвал захват греческими радарами турецких самолетов, которые участвовали в учениях НАТО и не имели на борту оружия.
По мнению Акара, подобное поведение указывает на то, что Греция не считается с основными правилами НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина