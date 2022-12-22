Турция обвинила Грецию в нарушении основных правил НАТО

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Греция проводит враждебную политику в отношении его страны.

Он отметил, что Греция дестабилизирует ситуацию за счет провокационных действий и агрессивной политики.

В качестве примера министр назвал захват греческими радарами турецких самолетов, которые участвовали в учениях НАТО и не имели на борту оружия.

По мнению Акара, подобное поведение указывает на то, что Греция не считается с основными правилами НАТО.