Венгрия согласилась участвовать в миссии ЕС по подготовке украинских военных, но только в одной части

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна согласна участвовать только в одной части миссии ЕС по подготовке украинских военных.

Он пояснил, что речь идет о подготовке военных врачей. При этом значительных средств на тренировочную миссию выделяться не будет.

Орбан подчеркнул, что участие Венгрии в данном направлении миссии имеет строго гуманитарные цели.

Кроме того, страна и далее не будет поставлять оружие на Украину и не разрешит транзит вооружений по своей территории.