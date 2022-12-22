Венгрия согласилась участвовать в миссии ЕС по подготовке украинских военных, но только в одной части
2022-12-22 00:35
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна согласна участвовать только в одной части миссии ЕС по подготовке украинских военных.
Он пояснил, что речь идет о подготовке военных врачей. При этом значительных средств на тренировочную миссию выделяться не будет.
Орбан подчеркнул, что участие Венгрии в данном направлении миссии имеет строго гуманитарные цели.
Кроме того, страна и далее не будет поставлять оружие на Украину и не разрешит транзит вооружений по своей территории.
Опубликовано: Светлана Репина