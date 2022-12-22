CNN: американцев удивил внешний вид Зеленского во время встречи с Байденом

Телеканал CNN сообщает, что американцев удивил внешний вид президента Украины Зеленского, который встретился в Вашингтоне с Джо Байденом.

В Twitter появились комментарии пользователей к фотографиям лидеров двух государств на встрече 21 декабря.

Многие из них посчитали неуважением свитер Зеленского цвета хаки, особенно на фоне классического костюма Байдена.

Некоторые пользователи удивились, что Зеленский не смог купить хотя бы приличную толстовку для такой важной встречи, тем более, что США выделяют Украине достаточно средств.