Кирби: Украина сама будет решать, как использовать переданное ей оружие

Координатор по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби заявил, что Украина самостоятельно решает, как ей использовать оружие, полученное от стран Запада.

При этом он отметил, что США поставляют украинским военным вооружения только оборонительного типа.

Кирби подчеркнул, что целью передачи оружия является возможность Украины защитить свою территорию.

При этом он признал, что украинцы сами решают, где, как и когда использовать переданные им вооружения.